Inaugurata l'esposizione della Rossi a Cella Monte

CELLA MONTE - Cinquantasei anni di attività professionale in mostra. E' questo quanto si trova esposto dallo scorso weekend all'Ecomuseo Pietra da Cantoni di Cella Monte. Protagonista l'architetto Teresa Lucia Rossi. Il percorso per immagini è visitabile fino al 3 novembre tutti i fine settimana dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18; in settimana, su appuntamento.

Sono una quarantina le immagini selezionate per l’esposizione, tra le numerose progettazioni che la Rossi ha realizzato lungo l’intero stivale, con particolare attenzione a Cella Monte, dove angoli di paese, parlano del suo estro e della sua professionalità, attraverso la riscoperta della Pietra da Cantoni, come elemento identitario che caratterizza il paesaggio monferrino.

«La vita professionale della Rossi è caratterizzata da una costellazione di elaborazioni progettuali in diverse discipline incluse tra l’urbanistica, la pianificazione territoriale e la progettazione architettonica di importanti edifici pubblici e privati. Ospitare l’esposizione di alcuni suoi lavori è l’occasione per riconoscerle il contributo fondamentale dato alla riscoperta della Pietra da Cantoni, elemento identitario che caratterizza il paesaggio monferrino» ha detto il presidente della Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni Corrado Calvo, durante l’inaugurazione di sabato scorso.

Grande gratitudine e riconoscenza alla Rossi sono stati i sentimenti espressi dal sindaco Maurizio Deevasis, il quale ha ricordato il «contribuito, in tempi non sospetti, al recente riconoscimento ottenuto da Cella Monte, di Borghi più Belli d’Italia».