Prima allo Splendor per "I tartassati... nulla è cambiato"

OVADA - Nel 1959 erano stati Totò e Aldo Fabrizi a interpretare la dinamica tra il piccolo commerciante e il fisco italiano ne “I tartassati”. Sessant'anni dopo sono il popolare volto delle tv locali Maurizio Silvestri e Fabio Travaini, vulcanico insegnante e musicista, a offrire il remake aggiornato della pellicola. Sarà presentato questa sera, a partire dalle 20.00 allo Splendor di via Buffa, “I tartassati... nulla è cambiato”, il film girato e prodotto dalla Cdm Movie. Il film è stato realizzato principalmente sul territorio ovadese e ligure immortalando scorci, folklore e bellezza locale. Anche il cast è composto in buona parte da attori non professionisti ovadesi.