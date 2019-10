Choco Days, il programma completo del weekend più dolce

NOVI LIGURE — Sarà inaugurata alle 12.00 di domani, venerdì 11 ottobre, in piazza Carenzi, la kermesse “Novi Choco Days”. Alla presenza del sindaco Gian Paolo Cabella prenderà il via una girandola di eventi costruiti sulle innumerevoli possibilità gastronomiche del cacao, che andranno ad animare il centro storico della città fino a domenica 13 ottobre.

Piazza Carenzi sarà sede del “Laboratorio di Cioccolato”, contenitore di lezioni, cooking show e degustazioni pensato per permettere al pubblico di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione del cacao e calarsi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale. Ad aprire il cartellone di iniziative saranno le lezioni didattiche gratuite di venerdì mattina, rivolte agli studenti delle scuole cittadine. In via Girardengo e piazza Dellepiane si terrà invece la mostra mercato del cioccolato artigianale, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità.

Nel corso della manifestazione sarà proposto in piazza Carenzi il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto la guida degli artigiani di Chocomoments, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa: un’opportunità per apprendere giocando che verrà replicata tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (il costo di partecipazione è di 5 euro). Sabato e domenica, inoltre, via Roma farà da cornice a “Choco & Giochi”: ci saranno merende per i piccoli ospiti e tanto divertimento, offerti dagli studenti dell’istituto Ciampini Boccardo e dai volontari della proloco “Parco Castello”.

Diversi i momenti dedicati alla realizzazione dal vivo di prodotti a base di cacao. Appuntamento fissato alle 18 di venerdì per l’evento “Come nasce una Sacher?”, mentre sabato alle 11.30 ci sarà un cooking show dolce e salato a cura di Massimo Martina, chef del ristorante “Il Fiorile” di Borghetto di Borbera. Sempre sabato, alle ore 18, sarà la volta di “Come nasce una pralina?” e domenica allo stesso orario andrà in scena l’omaggio al territorio con “Facciamo la pralina di Novi Ligure”. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.00, si potrà partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi trucchi del mestiere (costo 30 euro, iscrizione obbligatoria all’indirizzo giancarlo.maestrone@gmail.com).

Nei tre giorni della rassegna non mancheranno proposte a tema, a partire dalle vetrine allestite in collaborazione con le aziende dolciarie Novi, Mangini e Bodrato. Venerdì e sabato, dalle 18.00 alle 20.00, in piazza Carenzi sarà possibile gustare il “Choco aperitivo” dolce e salato a cura del Bar Marenco. Domenica, alle 16.00, in piazza Dellepiane ci sarà una degustazione di focaccia novese con crema spalmabile, mentre durante la giornata i bar del centro proporranno degustazioni e sorprese, con i negozi eccezionalmente aperti dalle 16.00 alle 19.30.