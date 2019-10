“Il fu Mattia Pascal”: un monologo tratto dal romanzo di Pirandello

ALESSANDRIA – Venerdì 11 ottobre alle 21 al teatro San Francesco, nel'omonima via, Giovanni Mongiano, attore, regista teatrale e drammaturgo italiano presenta un’opera conosciutissima, Il Fu Mattia Pascal di Pirandello. Mongiano, ovvero Mattia Pascal, dà vita ad un monologo di un’ora e mezza incantando le platee ripercorrendo i tratti salienti del romanzo pirandelliano, vestito con abiti d’epoca, sullo sfondo solo due sedie, una finta libreria, una scrivania e dei libri sparsi sul pavimento. Nonostante Il Fu Mattia Pascal sia un romanzo del 1904, offre numerosi spunti di riflessione ancora oggi: il tema della doppia personalità, della maschera o le maschere che spesso, in base alle situazioni portiamo, così come la frantumazione dell’identità contemporanea dell’individuo.

Posto unico 15 euro (prenotazioni al numero 3314019616)

si possono utilizzare bonus cultura studenti e insegnati

on line su www.vivaticket.it/