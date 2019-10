Le Soms in festa tra storia, solidarietà e gastronomia

OVADA - Prenderà il via alle ore 10.30 di sabato prossimo, 12 ottobre, la giornata di festa promossa dalla Soms di Ovada a cui prenderanno parte anche altre sette realtà (Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Montalbo Bormida, Carpeneto, Rocca Grimalda e San Cristoforo) del territorio. L'appuntamento, denominato "Solidarietà&cultura", proseguirà con la presentazione - in programma alle 11.00 e alle 16.30 - de "I senza volto", scritto da Lorenzo Robbiano. Sempre dalle 16.30, l'Architetto Stefania Corte proietterà immagini dell'architettura delle sedi associative della nostra zona. Previsti, in via Piave, stand di piccola oggetistica a sfondo storico, musica con i gruppi "Canto an tra curte" e il duo "Senza Fiato e cena a base di pasta e fagioli su prenotazione (342.1780787 e 335.7633611, entro oggi, 10 ottobre).