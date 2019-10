A Trisobbio la ricerca del tartufo diventa virtuale

TRISOBBIO - Si terrà sabato sera, a partire dalle ore 19.00, presso il castello di Trisobbio, la prima dimostrazione virtuale che permetterà ai partecipanti di immergersi nelle aree attorno al paese per la ricerca dei tartufi. L'idea, realizzata da una grande azienda del settore attraverso la tecnologia 3D, rappresenta una delle attività di avvicinamento all'edizione 2019 della “Fiera Nazionale” in programma il prossimo 27 ottobre. «Siamo certi – spiega il sindaco Marco Comaschi – che questa iniziativa creerà una grande curiosità». Dopo la visione del video sarà lo chef Juri Risso, gestore del Castello di Trisobbio e ben noto per il suo impegno televisivo ne “La prova del cuoco” in onda su Rai1, a preparare una cena basata interamente su piatti a base di tartufo.