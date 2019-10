CALLIANO (At) - A Calliano, nell'Astigiano, da sabato 19 a lunedì 21 ottobre, torna una storica manifestazione: il Paglio Ragliante con la Fiera L'Asino Vola. Si festeggeranno infatti i 50 anni del Paglio Ragliante, che reca già nel nome – Paglio, e non semplicemente Palio – la sua particolarità: sono gli asini i protagonisti della sfida, attesissima in paese e molto apprezzata a livello turistico.

Sabato 19 ottobre alle ore 15, nel cortile della Pro Loco si terrà la Fiera dell'Asino Vola, che prevede animazioni per bambini e passeggiate in groppa agli asinelli. Dalle ore 20 alle 22 è previsto l'apericena di tutti i rioni nel ballo a palchetto riscaldato in Piazza Marconi (costo 20 euro con consumazione inclusa, su prenotazione al numero 348 3903119 entro mercoledì 16 ottobre). Dalle ore 22.30 serata spettacolo ad ingresso libero con la travolgente band Explosion.

Domenica 20 ottobre, alle ore 14.30, inizierà la sfilata del corteo storico per le vie del paese, accompagnata dagli sbandieratori del Borgo San Lazzaro di Asti, fino allo sferisterio comunale – ribattezzato Piazza del Paglio – dove, alle 16, avrà inizio la quarantanovesima edizione del Paglio Ragliante. A precedere l’evento saranno il sorteggio delle batterie del Paglio e la benedizione degli asinelli e stendardi dei rioni previsto direttamente sulla piazza. A sfidarsi i rioni del paese i cui rispettivi asini si misureranno fra loro guidati da due esperti palafrenieri. Dopo le batterie eliminatorie la gara toccherà il culmine con la batteria finale e l’assegnazione del titolo e dell'ambito drappo, quest'anno realizzato da Paola Imposimato. Lo spettacolo potrà essere seguito ad ingresso totalmente gratuito. Alle ore 21 serata danzante con gli Oro Caribe nel ballo a palchetto riscaldato in Piazza Marconi.

Lunedì 21 ottobre la manifestazione si concluderà con la fiera agrimeccanica e degli animali da compagnia, dalle ore 10 in Piazza del Paglio, e con la partita di tamburello tra “Calliano 2020” e “All Star”, in programma alle ore 14.30.

Una anteprima del Paglio Ragliante è prevista per sabato 12 ottobre, alle ore 21, nel Salone Don Luigi Venesia, per raccontare i 50 anni del Paglio Ragliante attraverso foto e filmati da allora sino ad oggi.