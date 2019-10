Il campus universitario? Il centro città

ALESSANDRIA - Il campus universitario? Potrebbe essere il centro di Alessandria. Anzi, la città capoluogo che guarda con interesse all'ateneo grazie a un'idea della Fiaip (la federazione degli agenti immobiliari), sostenuta da Confindustria e poi appoggiata dagli enti locali e dai costruttori. Con il placet dell'Upo. Per affittare un alloggio oppure una stanza, si può partire da un semplice clic sul portale www.residenzeuniversitariealessandria.it. Il sito, realizzato da 'Immobiliare.it', per ora ha un centinaio di annunci. Si punta ad arrivare a 400.

Il progetto è stato presentato giovedì mattina nella sede degli industriali alessandrini, in via Legnano. Oltre ai due promotori, anche gli altri che ci hanno creduto: il presidente dell’Ance (l’associazione dei costruttori) Paolo Valvassore, Piero Martinotti per la Camera di Commercio e il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco a spiegare il coinvolgimento del Comune. Naturalmente l’università, rappresentata dal professor Mauro Patrone.

Subito una premessa, come ha confermato Carlo Giordano, presidente e ad di ‘Immobiliare.it’, il portale leader del settore che ha realizzato anche questo sito: «Si tratta di una proposta unica in Italia, con questa veste: mette insieme imprenditori, enti e ateneo». E la cui ricaduta, come ha sottolineato il presidente di Confindustria Alessandria Maurizio Miglietta, «può coinvolgere il territorio provinciale: si potrebbe inserire anche nel Progetto Monferrato».

Sul portale per gli studenti si possono trovare monolocali, bilocali, trilocali e anche la stanza. La ricerca, appunto, è semplice e si trovano anche le agenzie che aderiscono. Per ora ci sono un centinaio di annunci, ma l’obiettivo è arrivare a 400. Il punto di forza sta nel rapporto qualità-prezzo: «Si possono trovare alloggi - anticipa Franco Repetto, past president Fiaip - a 350 o 400 euro al mese all inclusive, wi-fi compreso. Per l’affitto di una camera, da 200 a 250 spese escluse. Ma quello che conta è la serietà del rapporto: lo studente che firma il contratto di locazione, in caso di problemi, sarà seguito dall’agenzia».

I proprietari sono spinti a investire e a riqualificare: «Possono beneficiare della cedolare secca al 10% e della riduzione sull’Imu del 25». Per le imprese «una vetrina che possiamo proporre», come anticipa Valvassore.

Gli studenti ad Alessandria? Le matricole calcolate sul triennio sono 1.500 e fra sei anni gli iscritti a Medicina saranno 400. E poi ci sono il Conservatorio e Infermieristica...