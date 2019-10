Paulaner Oktoberfest, il conto alla rovescia è già scattato

ALESSANDRIA - Il conto alla rovescia è partito: giovedì 17 ottobre, infatti, sarà inaugurata la prima edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria nell’area dell’ex piazza d’Armi, nelle adiacenze dell’aereoporto: un evento che - grazie alla regia di Side Events - fino a lunedì 28 farà respirare alla nostra città l’atmosfera della storica festa bavarese.

«Qualche giorno fa - racconta il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - sono stato a Cuneo per vedere dal vivo un appuntamento analogo e, insieme agli assessori Roggero e Lumiera, sono rimasto entusiasta, perché ho visto coinvolta un’intera comunità. Ecco perché siamo felici di esser stati scelti e credo che sarà un momento significativo per tutti noi, che possa magari essere il viatico per arrivare, nel 2021, ad accogliere il Raduno nazionale degli Alpini».

Concorda l’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio: «Sono onorata che la mia città sia protagonista di una iniziativa così importante - commenta - Gli obiettivi devono essere quelli di dare visibilità e generare flussi sempre maggiori di persone che vengano a conoscere il territorio. Senza dimenticare una visione capace di legare la festa al tessuto commerciale locale».