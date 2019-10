Screening gratuiti per la vista con i Lions

ALESSANDRIA - Screening gratuiti per la vista a disposizione di tutta la popolazione sabato 12 ottobre in piazzetta della Lega , dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. È il primo di tre service organizzati dai cinque club lions, Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Leo Club Alessandria.

Il 10 ottobre ricorre la Giornata mondiale della vista, un appuntamento fisso nel calendario dei Lions di tutto il mondo per i quali vista, diabete, fame, ambiente e oncologia pediatrica rappresentano le grandi sfide da vincere. Di qui l’attività di screening gratuiti affiancata a una campagna di prevenzione e di informazione sulle rispettive patologie che caratterizza l’impegno sociale dei lions e che può accendere un campanello d’allarme per malattie che, se non conosciute o trascurate, potrebbero avere conseguenze anche gravi.

Chi è interessato a sottoporsi agli screening potrà, quindi, recarsi presso i gazebo che saranno allestiti in piazzetta della Lega dove medici oculisti, soci lions o liberi professionisti impegnati nel volontariato, effettueranno la visita, a titolo assolutamente gratuito, proponendo suggerimenti di cui fare tesoro.

I prossimi appuntamenti in programma sono previsti il 14 novembre, Giornata mondiale del diabete che vedrà nuovamente i cinque club lions dell’alessandrino in piazza per offrire il proprio contributo in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete e il 30 novembre Giornata nazionale della colletta alimentare in cui si raccoglieranno alimenti a lunga conservazione per il Banco alimentare che rifornisce tutte le associazioni assistenziali della provincia.