Volontari in piazza per la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down

PROVINCIA - “Non lasciate indietro nessuno” è il messaggio che CoorDown Onlus lancia, in occasione della Giornata Nazionale delle persone con Sindrome di Down (domenica 13 ottobre) per ricordare a tutti che solo maggiori opportunità a scuola, nel mondo del lavoro e nella vita sociale possono portare alla piena inclusione per ogni persona con disabilità.

L’appuntamento annuale promosso dal Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down vedrà il 13 ottobre in oltre 200 piazze d’Italia i volontari delle associazioni aderenti al coordinamento nazionale che distribuiranno il messaggio di cioccolato (realizzato con cacao proveniente dal commercio equo e solidale) che promuove i progetti d’inclusione sociale in tutto il territorio nazionale.

Il Centro Down di Alessandria sarà, come ogni anno, in prima fila con i suoi volontari per sensibilizzare la nostra comunità in merito all’importanza di raggiungere una completa integrazione di tutte le persone con qualsiasi handicap sabato 12 e domenica 13 ad Alessandria, presso la parrocchia di San Pio V, la tabaccheria Lava di via Sclavo 15; a Valenza, presso la parrocchia della Madonnina; a Tortona, sotto i portici di via Emilia; a Solero presso la parrocchia; a Novi Ligure, in viale Saffi; a Serravalle Scrivia, presso il Centro Commerciale Iper.

Ci saranno banchetti informativi dove si potranno ricevere informazioni sulle attività del Centro Down e sulla sindrome di Down in generale: con l'offerta di 5 euro si potrà ricevere un pacchetto di amaretti di Vicenzi di Mombaruzzo, freschissimi o una confezione di cioccolato fondente di alta qualità. I fondi raccolti andranno a sostenere le molte attività svolte, da anni, da questa storica associazione alessandrina.