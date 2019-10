Castagne, polenta, funghi e vino: un goloso weekend d'autunno

Siamo in autunno ed è tempo di gustare i frutti che la natura ci offre in questo periodo, in particolar modo le castagne. L’area di Boscopiano, nel Comune di Borghetto Borbera, lungo la strada “delle Strette” ospiterà oggi, sabato 12 ottobre, dalle 16.00, un pomeriggio a base di polenta e castagne organizzato dalla pro loco di Persi (in caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata).

Domenica 13 ottobre a Bosio ritorna la tradizionale castagnata organizzata dalla pro loco: in piazza 1° Luglio, dalle 12.30, polenta con sugo di funghi. Per tutto il pomeriggio castagne, frittelle, vino novello e giostre per i più piccoli, e ancora bancarelle, mostra micologica, sfilata di carri allegorici e musica tradizionale ligure con I Trilli. In caso di maltempo, la castagnata verrà rinviata a domenica 20 ottobre.

Domenica 13 appuntamento con la sagra delle castagne a Bavantorino (frazione di Sardigliano): dalle 15.00 caldarroste, crepes, patatine, “puciacrine”, vino locale e la musica di Lillo Baroni. Un’occasione per passare qualche ora in allegria. Organizza la pro loco.