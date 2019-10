A Garbagna arriva la "Sagra delle Castagne"

GARBAGNA - Un pomeriggio tutto dedicato alla regina dell’autunno: la castagna. A Garbagna si ripropone una manifestazione - giunta ormai al cinquantesimo anno - dove fra fumi e profumi Piazza Principe Doria si anima di una inusuale coreografia.



Il programma prevede oggi, domenica 13 ottobre, alle ore 11 in piazza Alvigini l'aperitivo country, poi dalle 12.30 in piazza Doria caldarroste, pasta e fagioli, salamelle, patatine e dolci con crema di marroni; per completare l'offerta per le vie del centro si snoderanno le bancarelle dei produttori e degli artigiani locali, compresa la tradizionale pesca di beneficenza. Palazzo Fieschi aprirà a tutti il proprio giardino dove verranno organizzati degustazione e vendita di vino e bancarelle di antiquariato, moda vintage, pizzi e merletti. Nel pomeriggio si organizza una camminata nel bosco per grandi e piccoli e laboratori didattici a cura della "Stalla dei ciuchi" con escursioni a dorso di asinelli ed una dimostrazione di Team Rooping grazie alla collaborazione con il Pitta Ranch Horses; il gran finale prevede l'elezione di Miss e Mister Castagna e l'animazione musicale con "I Simpatia".

Per tutta la durata della sagra, inoltre, sarà aperta la mostra Memorie#Confronti con dipinti fiamminghi.