Edoardo Raspelli alla Fiera Nazionale del Tartufo

TRISOBBIO - Sarà Edoardo Raspelli, popolarissimo giornalista gastronomico de “La Stampa”, a valutare i tartufi e i vini in esposizione alla 3° edizione della “Fiera Nazionale del Tartufo” in programma a Trisobbio domenica 27 ottobre. L’uomo dal palato d’oro sarà protagonista di un laboratorio di degustazione vini nel corso della manifestazione, alle 11.00 e alle 15.00. Numeri in crescita per la manifestazione nata nel 2003 per valorizzare il tartufo bianco locale. “Saranno una sessantina – ha spiegato il sindaco di Trisobbio, Marco Comaschi – gli espositori di prodotti tipici selezionati della nostra zona e da Liguria e Lombardia. Assieme a loro una decina di cercatori locali proporranno ai visitatori il frutto delle loro ricerche nei giorni precedenti alla manifestazione”.

Per un giorno il borgo si trasformerà in uno scenario di spettacoli in costume medievale. Ma a farla da padrone sarà il tartufo bianco, proposto in versione street food e inserito in quattro menù a prezzo fisso da altrettanti ristoranti del paese. A completare l’opera visite guidate al castello tra le 9.00 e le 12.00, laboratori didattici per i bambini dalle 15.00.