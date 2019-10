Ovadese e Gaviese dividono la posta

OVADA - Finisce 1-1 tra Ovadese Silvanese e Gaviese. Un'ora di grande sofferenza per la squadra di casa, poi un'ultima parte di gara incoraggiante con l'inizione di fiducia del rientro di William Rosset al centro dell'attacco. L'avvio della formazione amaranto è fulminante: al 2' Gallo salva su Di Gennaro, dal corner successivo ancora il portiere ovadese devia il colpo di testa di Salvi. Al 9' Lombardi fugge sulla sinistra a Tangredi e sventaglia in area per Di Gennaro: il centrocampista controlla ma, rallentato da Gallo in uscita, scarica il suo tiro su un difensore. Al 30' la rete ospite: palla persa a centrocampo da Dentici, Di Gennaro serve in profondità ancora Lombardi che di destro al limite dell'area fulmina Gallo. Nel primo tempo la formazione di casa è tutta in una punizione di Dentici fuori di poco.

Non sembra diversa la ripresa. Al 2' un liscio di Tangredi sulla tre quarti mette in movimento Di Gennaro che entra in area dalla sinistra ma angola troppo il suo dentro sul secondo palo. Sul rovesciamento di fronte Dentici trova, dalla destra, l'assist per l'accorrente Cartosio che di piatto destro trova la rete. Inizia una partita diversa, più aperta. Al 20' grande intervento di Gallo sul destro dall'interno dell'area di Chiarlo. Al 30', su azione di contropiede, Anania serve in area Giusio che si fa ribattere il suo destro da Alocci. Poco dopo entra Rosset che si piazza nel ruolo di centravanti. L'Ovadese costruisce un paio di belle azioni ma il risultato non cambia più.