Corso di teatro in maschera al 'Sociale'

VALENZA - Inizia mercoledì 16 ottobre al Teatro Sociale di Valenza “PERSONÆ”, il corso di teatro in maschera con Luca Zilovich per gli amanti della Commedia dell’Arte.

Zilovich farà conoscere un territorio drammatico in cui sono tirati in ballo i grandi vizi dell’animo umano, dove i personaggi si perdono nei loro stessi intrighi per rivelare la loro natura tragicomica e universale. Una maniera per avvicinarsi al teatro e scoprire nuovi risvolti di sé. Le dieci lezioni in programma dal 16 ottobre sono serali, dalle ore 20.30 alle 23.00, e si svolgono con cadenza settimanale i mercoledì (quota di partecipazione 120€).

L’iscrizione al corso prevede la sottoscrizione della tessera annuale ValenzaTeatroSocialClub di 10€.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare la Segreteria del Teatro Sociale di Valenza: tel. 0131.920154 – e-mail formazione@valenzateatro.it