Escursione notturna in cerca di rapaci

PIOVERA - Venerdì 18 ottobre è in programma al Castello di Piovera, un'escursione notturna dedicata ai rapaci: 'La dama bianca del castello'. Si andrà alla scoperta di questi bellissimi predatori che, muovendosi silenziosamente, possono però riempire il cielo con canti suggestivi e del tutto particolari, letti in passato come presagio di disgrazie.

Fra i rapaci notturni presenti nel territorio della Bassa Valle Scrivia, uno è avvolto da un fascino maggiore: il barbagianni. La “dama bianca”, come viene chiamato questo uccello per il suo piumaggio candido, è infatti la specie più rara, la più elusiva, la più enigmatica.

L’appuntamento con la natura è per venerdì, alle ore 20, nel parcheggio antistante il Castello. L’escursione, di circa 2 ore, è adatta ad un pubblico dal 6 anni in su. In caso di forte maltempo l’escursione sarà annullata. Prenotazione necessaria entro le ore 18.00 di giovedì. Il percorso non presenta pendenze e si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità. Si raccomanda un abbigliamento comodo e protettivo, scarpe adatte all’escursionismo in natura, una torcia. Il costo è per gli adulti di 17 euro (contributo escursione) + 5 euro (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Bambini fino ai 14 anni 12 + 3 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023 - codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com