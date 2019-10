Stanziati 130 mila euro le antiche mura di corso Piave

NOVI LIGURE — Entro la fine di ottobre partiranno i restauri delle antiche mura di corso Piave. Attraverso una variazione di bilancio, approvata dalla giunta nei giorni scorsi, sono stati stanziati 130 mila euro, fondi che l'amministrazione comunale otterrà attraverso il bando relativo al Decreto crescita che prevede contributi per diverse attività. Quello che si eseguirà sarà un restauro conservativo, in sostanza si ripristineranno le parti pericolanti, si farà pulizia e si sistemerà la parte oggi transennata così da recuperare una ventina di posti auto. Il progetto è pronto e, quindi, a breve, si provvederà all'affidamento dei lavori. «Abbiamo deciso questo intervento - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Diego Accili - alla luce del degrado in cui versano le vecchie mura che attendono ormai da troppo tempo di essere sistemate e poi è importante recuperare 20 stalli di sosta vicini al centro storico». Un tempo sulle vecchie mura era presente un percorso pedonale che da piazza Sant’Andrea conduceva fino a via Marconi, ma poi sull'area sono state erette costruzioni.