Le proposte del Museo per le scuole

CASALE - Venerdì 18 ottobre alle ore 16 nella Sala delle Lunette si presenteranno le nuove proposte didattiche del Museo Civico di Casale. All’incontro parteciperanno gli operatori della Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova, che gestisce il servizio e che da anni si occupa, nell’ambito dei beni storico - artistici, di divulgazione e di didattica.

I percorsi rivolti alle scuole (da quelle dell’infanzia fino alle superiori) si propongono di avvicinare gli studenti alle collezioni museali e ai monumenti cittadini, in maniera attiva e coinvolgente, affinché gli insegnanti possano usare il Museo come abituale strumento didattico. Grazie a una serie di iniziative rivolte al mondo della scuola, è possibile vivere il Museo come luogo privilegiato, in cui avvicinare le opere d'arte con il supporto di personale specializzato; fondamentale, infatti, è l'attività di mediazione dell'operatore didattico, che non solo spiega o racconta, ma guida i giovani a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. Inoltre, a completamento della visita, vi è la possibilità per i ragazzi di cimentarsi in attività di laboratorio in cui potranno sperimentare e rielaborare tecniche e contenuti: l'esperienza museale diventa così ricca di significato, assai diversa dalla tradizionale gita scolastica.

L’incontro si concluderà con una breve visita guidata alle collezioni.