Teleriscaldamento, il primo lotto prende forma

ALESSANDRIA - Proseguono i lavori di scavo e posa delle tubazioni per il nuovo sistema di teleriscaldamento, che integri sul resto della città quanto già realizzato al quartiere Cristo. Telenergia, la società titolare del progetto nata dalla partnership tra il Gruppo Egea di Alba e la multiutility alessandrina Amag, sta ultimando la prima delle due centrali a cogenerazione al servizio della rete nella zona sud della città, ai margini del quartiere Europa. Ad oggi la centrale è già dotata di due cogeneratori, due caldaie della potenza di 8 MW e una terza caldaia da 18 MW. L’impianto è, dunque, prossimo ad entrare in funzione.

Il calore prodotto mediante l’utilizzo di gas naturale e fonti rinnovabili raggiungerà in modo capillare le case e i condomini attraverso una rete di doppie tubazioni isolate che in queste settimane vengono posate e interrate in diverse vie dei quartieri Europa e Pista. A tale proposito, Comune e Telenergia ricordano che i ripristini stradali eseguiti dall’azienda in questa fase sono provvisori. I lavori definitivi di riordino del manto stradale avvengono solo dopo alcuni mesi di assestamento degli scavi e abitualmente vengono realizzati nella stagione primaverile successiva. Telenergia intende procedere con le stesse modalità, nel rispetto degli impegni assunti nel progetto e ripresi nella convenzione con il Comune.

L’investimento sul teleriscaldamento (oltre 90 milioni totalmente a carico del privato) è tra i principali interventi strategici per la città di Alessandria. Queste le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini: “Grazie alla significativa riduzione degli agenti inquinanti, in particolare CO₂ e NOX, e al parziale utilizzo delle fonti rinnovabili per alimentare la centrale, il teleriscaldamento contribuirà a contrastare l’inquinamento urbano che colpisce ormai da diversi anni la nostra città, così come tutta la Pianura Padana. Inoltre, le opere compensative, la riqualificazione delle strade e l’arricchimento della rete infrastrutturale apporteranno un significativo miglioramento al tessuto urbano. Il canone annuo di 220 mila euro che Telenergia versa nelle casse comunali sarà investito dall’Amministrazione comunale a favore del benessere sociale e ambientale della nostra comunità”.

Proprio in considerazione della strategicità dell’opera e per venire incontro ai fisiologici impatti dovuti ai lavori sulla viabilità cittadina, l’Assessore ai Lavori Pubblici ha deciso di istituire un Tavolo di lavoro permanente a cui parteciperanno il livello politico e tecnico del Comune, l’Ufficio Comunicazione dell’ente, il servizio di Polizia Locale, Telenergia e la Direzione Lavori che si occupa del coordinamento di tutte le attività. Il tavolo si incontrerà con regolarità per verificare l’andamento dei lavori e condividere puntualmente con la cittadinanza novità e informazioni utili.

“La posa dei tubi rappresenta una fase importante per il progetto ed è inevitabile che possano verificarsi temporanei disagi per residenti e automobilisti ma, in generale, tutto sta procedendo senza particolari criticità - afferma Giuseppe Zanca, amministratore delegato Telenergia - Stiamo accompagnando gli alessandrini alla scoperta del sistema di teleriscaldamento e dei suoi concreti benefici e i dati sulle richieste di allacciamento sono un segnale incoraggiante. Nei mesi scorsi abbiamo promosso incontri pubblici, organizzato visite guidate alla Centrale del quartiere Cristo e già da un anno è on line il sito web dedicato www.telenergia-alessandria.it che raccoglie gli aggiornamenti dai cantieri e le notizie utili per cittadini e residenti. L’istituzione di questo Tavolo rappresenta un ulteriore sforzo di condivisione tra azienda e Comune”.