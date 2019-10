Sonia, dolcezza e forza per conquistare il mondo

Ancora non sa quale sarà la sua prima avversaria ("spero non l'iraniana cinque volte iridata"), ma qualunque nome uscirà dal sorteggio Sonia D'Agostino è pronta. "Avversarie fortissime. Ma ci sono anche io: la condizione fisica è al top, in questi ultimi giorni ho allenato molto anche la testa. Perché in due riprese da 2 minuti concentrazione, sicurezza e potenza devono essere al massimo".

La portacolori dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria partirà giovedì per Shangai: Campionato del mondo di sanda, unica atleta in una squadra tutta maschile. A sostenerla, in questa sfida per la prima volta nella patria del kung fu, anche associazioni, come Zonta Club Alessandria, Spaltra per il sociale e Avis, le istituzioni, sponsor, tutto il suo team. Con lei, a bordo ring, il ct azzurro Marco Barri e papà Gianluca D'Agostino, il primo maestro.

Venerdì il peso, sabato ultimi allenamenti, domenica la gara: dalle 19.30 (le 13.30 in Italia) il sogno mondiale di Sonia sale sul ring.