Conclusa la Santa Caterina - Superga

SUPERGA - Domenica è stato percorso il quarto e ultimo tratto del Cammino da Casale a Superga promosso dall’Associazione Santa Caterina Onlus, con la fondamentale collaborazione logistica del Club Alpino Italiano di Casale Monferrato e del Gruppo Stat.

Il tutto era iniziato a marzo, venti chilometri, da Casale a Crea. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 43 persone in media in ciascuna delle quattro tappe di avvicinamento alla collina torinese, con lo scopo di raccogliere offerte, destinandole al restauro della cupola della chiesa barocca di Piazza Castello. I 75 km totali hanno fruttato alla raccolta fondi 20 euro a chilometro, per un totale di 1500 euro.