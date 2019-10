"Cultural-mente": presentazione del libro di Sante Pollastri alle Madri Pie

OVADA - Parte questa sera, con l’incontro in programma dalle 21.00 presso la sede dell’istituto di via Buffa, la rassegna letteraria “Cultural – Mente”, organizzata dalle scuole superiori delle Madri Pie per aprire l’istituto alla città. Per il primo appuntamento è prevista la presentazione di "L'ultimo bandito – Storia di Sante Pollastri" di Federico "Fede" Cartesegna, disegnatore e illustratore novese che da dieci anni vive e lavora a Parigi.

L'opera, presentata all'ultimo Salone del Libro di Torino, segna l'esordio di Cartesegna nel graphic novel con l'attenta ricostruzione della vita del bandito in bicicletta degli anni '20, frutto di una minuziosa ricerca storica e dell'analisi su un personaggio dalla vita avventurosa (sulla sua testa di "nemico pubblico numero uno" il regime fascista aveva messo una taglia di 10.000 lire, vivo o morto), dalle scelte discutibili, ma anche generoso e capace di riconoscere i propri errori. Gli appuntamenti successivi spazieranno dall'arte alla musica, dal musical all'archeologia, in un programma tutto da scoprire riservato a "chi ha sete di cultura".