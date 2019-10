"Monster Sitter", una straordinaria vita normale

TORTONA - Il Mostro del lago d'Iseo sbarca dalle rive... alla rete. Sono stati finalmente rilasciati per il grande pubblico sia il trailer che il cortometraggio completo "Monster Sitter" che ha vinto il premio "Occhi sul Lago" a CortoLovere 2019 con la motivazione: "Prendendo a pretesto la ben nota leggenda di un mostro nel lago e pur disponendo di soli pochi minuti il film riesce a rappresentare fedelmente una piccola comunità che custodisce gelosamente sé stessa serbando l'ipotetico segreto di una creatura fantastica. In una società in cui tutti sono disposti a svendere sé stessi cercando l'immediata visibilità la sottile vena umoristica ed ironica riesce con leggerezza e garbo ad abbozzare anche uno spunto di critica sociale."





La storia del timido e un po' ingenuo custode del mostro - ma lui non vuole che lo si chiami così - è alla base del filmato, o almeno così la troupe incaricata ama fargli credere quando il loro obiettivo è chiaramente ottenere un'immagine di Isy per renderla pubblica. Scopriranno però che non è così facile come sembra...

"Monster Sitter" è stato diretto da Elena Beatrice e Daniele Lince i quali lo hanno anche scritto e prodotto insieme a Sofia Falchetto e Matteo Tarditi, Jacopo Schieda (per Isophonic Studio) ne ha curato il suono in presa diretta e Giacomo Pratelli ha interpretato in modo eccezionale la parte del "Monster Sitter" del lago d’Iseo. A completare il lavoro, ci sono le musiche originali di Luca Fois, la postproduzione audio curata da Isophonic Studio e gli effetti visivi di Valerio Marcozzi.