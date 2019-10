Pubblica Amministrazione 4.0: una sfida possibile

ALESSANDRIA - La Prefettura, con la Camera di Commercio e con il patrocinio della Regione Piemonte, ha organizzato il convegno Dall’Impresa 4.0 alla P.A. 4.0. Una sfida possibile che si terrà giovedì 17 ottobre dalle 9 alle 13 a Palazzo Monferrato in via San Lorenzo.

L’iniziativa nasce dall’attività svolta negli scorsi mesi, in stretta intesa con il team per la Trasformazione Digitale, per realizzare la trasmigrazione dei dati dagli Uffici Anagrafe dei 187 Comuni della Provincia alla banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Un obiettivo che sembrava impossibile da realizzare pochi mesi fa, raggiunto in tempi strettissimi grazie allo sforzo di tutti i sindaci e dell’Amministrazione provinciale con il coordinamento della Prefettura. Un primo concreto passo nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in questa provincia per renderla più moderna, efficiente e sempre più accessibile al cittadino, evitando costi gravosi per le finanze pubbliche.

Il processo di modernizzazione avviato interessa anche altri settori, in primis la sanità: le aziende sanitarie pubbliche del territorio hanno definito avanzate connessioni telematiche con gli Enti locali per garantire servizi più efficienti e fruibili per gli utenti secondo adeguate policy di sicurezza.

Il convegno mira non solo ad evidenziare il traguardo raggiunto da tutti i Comuni della provincia e le esperienze di digitalizzazione della P.A. alessandrina, ma soprattutto a stimolare le ulteriori partnership con il settore privato per realizzare vantaggiose sinergie e fornire al cittadino servizi efficienti, fruibili e sicuri.

Saranno presenti come relatori, tra gli altri, il segretario generale della Corte dei Conti Franco Massi, il commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale Luca Attias, il dirigente del Dipartimento Tecnologie Digitali e Sicurezza Informatica del Garante per la Protezione dei dati personali Cosimo Comella e il capo ufficio Informatico del Team Digitale Michele Melchionda.