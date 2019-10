Ragone conquista l'argento ai Mondiali di kart

OVADA - Secondo posto per il giovane Pietro Ragone al campionato Mondiale di Rok junior disputatosi a Lonato del Garda. Sono stati quattro giorni di battaglie infuocate con 450 iscritti in una delle manifestazioni più accattivanti svolte in Italia. Il pilota ovadese dopo essersi aggiudicato le prime quattro batterie di gara, ha ottenuto un terzo posto alla quinta batteria che gli ha permesso di qualificarsi alla finale con solo tre punti di penalità. La manifestazione si è chiusa con uno splendido secondo posto per pochi millesimi. Un testa a testa da brividi con il vincitore, Daniele Federici, risultato davvero emozionante per i presenti. Nel duello decisivo per il titolo, Pietro - portacolori del team Zanchi Motorsport - ha messo in risalto le sue straordinarie doti di qualità.

“Ero quasi ad un passo dal successo – commenta Pietro, 13enne residente nella frazione molarese di Battagliosi – ma è anche vero che alcuni miei avversari essendo più grandi me, mi rendono le mie imprese più difficili del previsto. Comunque io non mollo e non parto certamente battuto. Colgo l'occasione per ringraziare l’Istituto Madri Pie per il supporto, i miei genitori e le cantine Rasore di Silvano d’orba che mi permettono di continuare a sognare”.