La polizia interrompe il raid delle sprangate

Si trova ora detenuto cautelarmente in un'apposita sezione del carcere di Torino in attesa di processo il ventunenne Maliano Resosi protagonista del folle raid di sabato 28 settembre a Casale, quando tre persone sono rimaste ferite dalle sprangate sferrate dal giovane in preda al delirio. Nel video il momento dell'arresto da parte di due agenti di Polizia, aiutati da un agente della municipale e da un passante all'incrocio tra via Mameli e via della Biblioteca. I due poliziotti, a loro volta colpiti, sono rimasti feriti dal folle mentre lo immobilizzavano.