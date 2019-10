“A suma tüc Gajóud”: serata finale del concorso dialettale

ALESSANDRIA - Si terrà sabato 19 ottobre alle 21 al Museo Etnografico C’era una volta in piazza della Gambarina la serata finale della nona edizione del concorso dialettale A suma tüc Gajóud dedicato alla memoria di Gianni Fozzi e Sandro Locardi, organizzato dall’associazione Alessandria in Pista, in collaborazione con Il Piccolo e RadioGold. Nel corso della manifestazione, presentata da Mauro Remotti, saranno premiati i vincitori delle categorie poesia, prosa e canzoni, insieme alla migliore composizione avente per tema Il Piccolo e la sua rilevanza nella società alessandrina. Un ulteriore riconoscimento verrà assegnato direttamente dal pubblico. L’evento sarà allietato dal coro de I Uataron. Al termine un rinfresco con il vino offerto dalla Cantina Sociale di Mantovana.

A margine della manifestazione, sarà inaugurata una mostra di immagini, curata da Marco Biorci e Tony Frisina, dal titolo Gli alessandrini tra ‘800 e ‘900 attraverso l’obiettivo dei fotografi.