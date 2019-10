Colpo Luese con il Pontestura: Megna fa saltare il banco

CASALE MONFERRATO - Termina 2-1 a favore della Luese il match di Coppa Piemonte valido come primo incontro del triangolare: la Junior Pontestura cede il passo nel finale di gara, subisce la sua prima sconfitta casalinga ed ora dovrà affrontare al "Girardengo" la Novese giovedì 7 novembre.

La partita vede una prima frazione di gioco a ritmi decisamente elevati, nel quale entrambe le formazioni si danno battaglia e si rendono spesso pericolose; al decimo il direttore di gara decreta rigore per la Luese quando Zaia tocca in area piccola Sala: dal dischetto va Arfuso che freddo calcia alla destra di Ormelese spiazzandolo per l’1-0. Prova a rispondere la Junior con il tiro di Roccia che si perde sul fondo e non impensierisce Baralis. Al 18’ azione corale dei padroni di casa con il tiro dal limite di Zaia che si insacca sotto la traversa per l’1-1, complice una deviazione della difesa avversaria. Sfiora subito il raddoppio il Pontestura con il filtrante di Geminardi per Casone che in tap-in calcia ma Baralis chiude coi piedi. Nel secondo tempo il tiro dal limite di Sala viene messo in corner da Baralis bravo a salvare la sua porta in tuffo; ci prova poi Vergnasco due volte ma le sue conclusioni terminano di poco alte sopra la traversa. Al quarantesimo arriva il 2-1 finale per la Luese che sfrutta un corner: Megna risolve la mischia che si crea subito dopo e la butta dentro decidendo l'incontro.

JCP 1-2 LUESE

MARCATORI: pt 10’ rig. Arfuso, 18’ Zaia; st 40’ Megna

JCP: Ormelese, Temporin (17’st Ferrero), Sgarano, Sala, Volpato, Cardinale, Patrucco (1’st Viazzi), Roccia (32’st Iacomussi), Casone, Zaia (1’st Vergnasco), Geminardi (13’st Di Martino). A disp. Bellasio, Giuseppin, Giorcelli, Ferrero, Iacomussi, Grimaldi. All. Merlo

LUESE: Baralis, Ruvio (1’st Rapetti), Sala, Marcon, Vignolo (1’st Sciacca), Bronchi, Merli, Palumbo, Arfuso, Marin (1’st Del Pellaro), Bisio (25’st Megna). A disp. Bighi, Chiaria, Sciacca, Rapetti, Zuco, Del Pellaro, Cabella, Cesaro. All. Rizzo