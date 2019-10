Dolcetto: passerella a Torino fra cocktail e cooking show

OVADA - Da Dogliani al capoluogo regionale, passando attraverso eventi ed iniziative promozionali che si sono svolte nei locali dell'Enoteca Regionale di Ovada e in altri appuntamenti locali. L’anno del Dolcetto si sta rivelando una grande occasione di visibilità per tutto il settore vitivinicolo ovadese. Al ricco calendario di iniziative si è aggiunge la passerella di oggi, giovedì 17 ottobre, a “La vendemmia a Torino”, la settimana di degustazioni, momenti di approfondimento e cooking show partita sabato scorso. Nella giornata di oggi il Dolcetto sarà protagonista in un modo insolito.

All’interno dello spazio del Mercato Centrale in piazza della Repubblica, sarà proposto “Un americano a Ovada”, il cocktail a base di Dolcetto creato nello scorso giugno e presentato nell’ambito della promozione avviata da Alexala e Camera di Commercio per valorizzare anche il Brachetto d’Acqui e il Grignolino di Tortona. A preparare i tre cocktail, oltre a quello a base di Dolcetto anche lo “Sparkling Acqui” e il “Monferrato Lemon Cherry” sarà il rinomato barman Luigi Barberis.