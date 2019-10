Fumetti contro il cancro con Mignacco e Cabella

NOVI LIGURE — Per una sera alcuni tra i più grandi fumettisti che il nostro territorio può vantare si daranno appuntamento a Novi Ligure. Luigi Mignacco (sceneggiatore di Tex, Dylan Dog e Mister No), Sergio Cabella (disegnatore Disney), Claudio De Bernardi (illustratore novese) e Federico Cartesegna (autore di “L’ultimo bandito – Storia di Sante Pollastro”) si ritroveranno venerdì 18 ottobre (ore 21.00) nella sala Cna di corso Piave 60. Che siate appassionati di fumetti o di graphic novel, che preferiate Topolino, Paperino, Tex Willer o Dylan Dog, quella di venerdì sarà un’occasione imperdibile per incontrare di persona i protagonisti del mondo delle “nuvole parlanti” e per capire come mai – in una piccola città di provincia – ci siano così tanti professionisti del settore.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ciliberto per la ricerca sul cancro, presieduta da Franco Ciliberto. «Lo scopo è spiegare come sia possibile utilizzare anche il fumetto nell’educazione alla salute e in particolare nella lotta ai tumori», afferma Vittorio Fusco, medico oncologo presso l’ospedale di Alessandria e da sempre appassionato di fumetti.

Luigi Mignacco è sceneggiatore di Mister No, Tex, Dylan Dog e altri personaggi della Sergio Bonelli Editore. In passato è stato collaboratore della Disney e di molte famose testate (Orient Express, Comic Art, Eternauta, Lancio Story, Skorpio, Intrepido, Giornalino).

Sergio Cabella (nella foto) è disegnatore e autore di fumetti per la Disney dal 1993, ma anche per Geronimo Stilton, Winx, Huntik; è autore di alcuni progetti originali (tra cui “Dea bianca” e “Beo lo scarabeo”) e insegnante presso varie scuole di fumetto.

Il novese Claudio De Bernardi, grafico pubblicitario e illustratore, è disegnatore delle pubblicazioni dei Clown Marameo e co-autore (assieme alla moglie Mela) del libro pop up dedicato a Novi “Porte, treni e lampadine”. Novese è anche Federico “Fede” Cartesegna: diplomato alla Scuola di cinema "Luchino Visconti" di Milano, vive e lavora a Parigi; quest’anno ha dato alle stampe “L’ultimo bandito – Storia di Sante Pollastro”, il suo primo romanzo a fumetti.