Quattro giorni di iniziative per celebrare San Paolo della Croce

OVADA - Prenderà il via oggi pomeriggio - giovedì 17 ottobre - dalla Parrocchia "Nostra Signora Assunta" il ciclo di appuntamenti organizzati per celebrare la figura di San Paolo della Croce, il Santo patrono della città. In queste ore la comunità cristiana sta proseguendo la novena in preparazione alla festa curata da Max Anselmi, passionista. Si parte alle ore 17.30 con la Messa della vigilia. A seguire, alle 20.45, al San Paolo canto dei primi vespri e benedizione eucaristica.

Domani, venerdì 18 ottobre dalle ore 11.00 Messa al Santuario di Corso Italia dedicato al Santo. In Parrocchia, Messa solenne alle 17.00 cui seguirà la processione per le vie della città con la statua del Santo, la partecipazione delle Confraternite di Ovada, le associazioni religiose, i fedeli e le autorità oltre al corpo bandistico “A. Rebora”. Presso la casa natale di Via San Paolo Messe alle ore 8.00, 9.00, 10.00 e 20.30.

Domenica 20 ottobre, in occasione della giornata missionaria mondiale, della quale Ovada è da sempre protagonista, si terrà la grande fiera sul sagrato della Chiesa di San Paolo a partire dalle ore 14.30 con giochi, stand, frittelle e caldarroste, per grandi e piccini. Sul sagrato della Parrocchiale invece alle ore 11.00 il gruppo missionario del Borgo terrà il mercatino missionario.