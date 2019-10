Skaters in cerca di casa

ALESSANDRIA - Da 'ragazzi di strada' ad atleti olimpionici, ma non ad Alessandria. Dal prossimo anno, piaccia o no, lo skateboard diventa disciplina olimpica. Per i giovani della provincia, praticare 'la tavoletta' sembra però quasi impossibile. «Chissà, magari tra di noi ci potrebbe essere un futuro campione, se qualche cosa non cambia, però, non lo sapremo ami», esordisce Diego Ferrone, skater alessandrino.

Già, perché in città e nei dintorni, non c'è un luogo adatto per imparare ed allenarsi, eccezion fatta per lo Skate Farm di San Giuliano Nuovo, dove un'associazione, passo dopo passo, è riuscita a ritagliarsi uno spazio e la fiducia delle famiglie.