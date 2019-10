Democratici alla ricerca di un nuovo segretario: Marilli in pole

NOVI LIGURE — Il Partito Democratico di Novi Ligure si appresta a scegliere il nuovo segretario cittadino. Dopo la sconfitta elettorale e le conseguenti dimissioni del coordinatore Matteo Morando, attualmente i dem sono guidati da un triumvirato composto da Paola Cavanna, Roberto Contotto e Graziano Moro. Domani e domenica è in programma il congresso del partito: in pole position per diventare segretario c’è Giordano Otello Marilli.

Originario di Catania, 37 anni, da sei a Novi Ligure, Marilli è insegnante di latino e greco al liceo di Tortona. Fino a poco tempo fa è stato vicesegretario provinciale del Pd (il segretario, l’ovadese Fabio Scarsi, ha recentemente rimesso l’incarico per aderire al nuovo partito fondato da Matteo Renzi). «Auspichiamo una forte partecipazione a questo momento di discussione che avviene in un momento molto delicato per il Paese e per il nostro Partito», commenta Cavanna.

Il congresso prenderà il via domani, sabato 19 ottobre, presso la biblioteca civica di via Marconi 66, con una giornata di discussione aperta a tutti sui temi di politica nazionale e locale. I lavori si apriranno alle 9.30 con l’intervento del segretario regionale Paolo Furia. Dalle 10.00 alle 12.00 si alterneranno gli interventi dell’onorevole Chiara Gribaudo e di Enrico Morando. Dopo la pausa, alle 14.30 i lavori riprenderanno con un focus sulla politica locale con l’intervento dei rappresentanti delle forze della coalizione del centrosinistra novese. Alle 15.00 verrà presentato il documento scritto dal gruppo consiliare cittadino di opposizione e interverrà il capogruppo in consiglio regionale Domenico Ravetti. La giornata terminerà con la presentazione, alle 16.00, dei candidati alla segreteria del circolo.

La votazione si svolgerà domenica 20 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede del Partito Democratico novese in Largo Valentina. La votazione è riservata ai soli iscritti che hanno rinnovato la tessera (l’iscrizione o il rinnovo è possibile anche in sede di votazione).