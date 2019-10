E' Galante il nuovo commissario dell'AslAl

ALESSANDRIA - Le indiscrezioni di mercoledì hanno trovato conferma oggi: Valter Galante è il nuovo commissario dell'Asl di Alessandria. Lo ha annunciato l'assessore regionale, Luigi Genesio Icardi.

Il commissario è attualmente direttore dell’assessorato all’Agricoltura del Piemonte, ma fin dall’inizio degli Anni Novanta, la sua carriera professionale si è svolta prevalentemente nella Sanità pubblica. E' stato tra gli artefici della costituzione del Servizio 118, poi prima di assumere l'incarico di direttore generale dell’Asl di Asti. Ha

ricoperto anche il ruolo di responsabile del coordinamento dei Servizi sanitari per conto della Regione alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Dal 2003 al 2005 è stato anche assessore regionale alla Sanità.

Una figura molto esperta, dunque, come auspicato da Icardi. E, soprattutto, viene posta fine a una "vacanza" di cinque lunghi mesi, durante i quali non sono mancate le proteste, come quelle dei sindaci del Pd che hanno rinunciato a partecipare all'ultima 'assemblea dei sindaci dell'Asl.