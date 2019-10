Giovanili: tre successi per i Boys, un punto per la Juniores dell'Ovadese Silvanese

OVADA - Turno favorevole per le giovanili dei Boys: i 2006 di Mauro Sciutto opposti al Derthona Calcio Giovanile pareggiano per 2-2. A segno Guyo e Tarantino che sbaglia un rigore come Di Chiara, sabato trasferta a Valenza. I Giovanissimi 2005 di Biato vincono in trasferta contro la Viguzzolese per 7-1. Subito in svantaggio al 1’, poco dopo Scaiola pareggia e da lì i Boys dilagano e archiviano l’incontro segnando ancora con Salvador e Camera (doppietta), Perassolo e Rodella. Sabato prossimo al Moccagatta sarà il turno del Castellazzo. Vittoria ad Alessandria per 6-1 contro l’Asca per i 2004 di Biagio Micale; reti di Lopez, Tagliotti (2), Barbato, Caligiuri e Cannonero. Infortunio a Massone e Statuto vittime di uno scontro fortuito e trasferiti all’Ospedaletto di Alessandria. Gli allievi 2003 di Silvio Pellegrini espugnano di misura Borgo San Martino con la rete di Gaggero, Ferrari si fa parare un rigore.

Secondo pareggio per la Juniores Regionale di mister Magrì contro il favorito Lucento. Nonostante una formazione sempre rabberciata per i continui infortuni tanto che era in dubbio anche il portiere Cipollina, l’Ovadese Silvanese gioca con il coltello fra i denti ed ottiene un meritato pari. Nel primo tempo si segnalano un palo di Mazzara del Lucento e al 36’ sempre Mazzara sotto porta che manca la deviazione. Al 44’ da una punizione di Costantino Murchio di testa sfiora il palo. Nella ripresa Murchio salva davanti alla porta un’azione partita in fuorigioco. Sabato trasferta a Santo Stefano Belbo, fanalino di coda del girone