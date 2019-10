Il Derthona Basket ospite del Golf Club Valcurone

MOMPERONE - Sono stati il capoallenatore Marco Ramondino, il giocatore Kenny Gaines jr. e il responsabile amministrativo del club Alessandro Pirulli ad introdurre il doppio impegno esterno del Derthona Basket che in quarantott'ore sarà di scena prima a Rieti alle 12.00 contro i padroni di casa - e la gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia - poi a Cisterna di Latina contro l'Eurobasket Roma per recuperare la prima giornata di campionato, rinviata per l'assenza di Mascolo impegnato con la nazionale italiana 3vs3 ai mondiali in Cina.



La serata è proseguita con un rinfresco offerto in collaborazione con Terre Derthona e con l'agriturismo Cascina Boschetto dove i giornalisti e gli appassionati intervenuti hanno potuto assaggiare una degustazione di prodotti locali ed un piatto di risotto al montebore, il formaggio ritornato recentemente alle cronache nei festeggiamenti per il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci che si narra lo usò come torta nuziale al banchetto di Tortona in onore del Duca di Milano.