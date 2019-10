ALESSANDRIA – Si terrà domenica 20 ottobre la IX edizione di Musica in rete, 12 ore di maratona musicale con le allieve e gli allievi del Conservatorio Vivaldi e dei Centri di Formazione Musicale aderenti alla Rete per la Formazione Musicale di Base. L'appuntamento è dalle 11 alle 23 nelle Sale di Palazzo Cuttica via Parma 1.

Si esibiranno le formazioni dell'Orchestra giovanile di fiati e il Coro di Voci Bianche del Conservatorio Vivaldi, l'Assieme di chitarre dell’Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato, l'Aeraki Ensemble dei Conservatori di Alessandria, Novara, Cuneo e Liceo musicale di Novara, il Laboratorio di insieme d’archi dell’I.stituto Saluzzo-Plana - Sezione musicale, il Gruppo ridotto Prof_In_Coro, il Coro della Scuola di Musica per Adulti del Conservatorio Vivaldi, l'Associazione Culturale Tamburvoice Music Studio di Alessandria, l'Istituto “Piero Gobetti” di Omegna (Vb), sezione musicale, l'Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato (At), l'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese (To), la Civica Scuola di Musica Vallotti di Vercelli, l'Associazione Culturale Musicale Euterpe, l'Associazione Culturale M°Luca Solerio di Treville e il Civico Istituto Musicale Lodovico di Rocca Alba (Cn).



Clicca qui per il programma completo