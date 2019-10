Acqui, occasione sprecata: la Valenzana ferma il Lucento

ACQUI - Spreca una chance pazzesca per salire in testa alla classifica la squadra di mister Merlo, ed ora scivola al terzo posto: il colpo esterno del San Giacomo Chieri costa carissimo ai termali che incassano la seconda sconfitta in campionato e restano fermi a quota quindici. Tre punti più sotto ci sono infatti la Valenzana Mado che riacciuffa il Lucento grazie alle reti di Gigante e Boscaro e la sorprendente Arquatese che con una rete di Vera Angulo a metà primo tempo regola il Pozzomaina e sale in zona playoff. Bene anche l'Asca che stende il forte Trofarello nei primi quarantacinque minuti con una rete di Mirone su rigore e la doppietta di Yassin El Amraoui, fa un passo avanti la Gaviese pareggiando 1-1 con il Barcanova grazie ad un gol di Anibri poi rimontato; disastro Ovadese Silvanese con la Pro Villafranca: gli astigiani calano il poker e lasciano a quota quattro punti i ragazzi di Benzi, penultimi e scavalcati anche dal San Giacomo Chieri.

VALENZANA MADO:Capra, Battista, Casalone, Gigante, Lo Russo (1' st Boscaro), Dinica, Meda, D. Conti, N. Conti, Dispenza, Onomoni. All.: Nobili

ACQUI: Bodrito, Minelli, Costa, Cimino, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Campazzo, Zunino. A disp. Rovera, Capizzi, Manno, Cavallotti, Ciberti, Toti, Biorcio, Bollino, Aresca. All. Merlo

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, Deambrosis, Vicario, Borromeo, Monaco, Cirio, Y. El Amraoui, Rota, E. Al Amraoui. A disp. Navedoro, Ulderici, Cartasegna, Ravera, Cazzulo, Rossi, Cairo, Giannicola, Bencaga. All. Usai

ARQUATESE: G. Torre, Bianchi, Trapasso, Kolaj, Giordano, Ricci, Guido, Maldonado, Farina, Vera Angulo, S. Torre. A disp. U. Acerbo, Zoppellaro, G. Acerbo, Scolafurru, Massa, Zanchetta, Firpo, Vincens Vicens, Monticone. All. Paveto

GAVIESE: Alocci, Mazzon, Guido, Chiarlo, Taverna, Pellegrino, Mugnai, Amello, Lombardi, Di Gennaro, Anibri. A disp. Benabid, Tosonotti, Scimone, Maroni, Kolaj, Ba, La Neve, Salvi, Myrta. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Panariello, Barbato, Lovisolo, Tangredi, Martinetti, Sala, Anania, Dentici, Rosset, Cartosio. A disp. R. Cipollina, Boveri, Giusio, Bernardi, Oddone, Costantino, Briata, A. Cipollina, Rossini. All. Benzi