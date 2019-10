Cacciatore punto da calabrone, difficile il soccorso

GARBAGNA - Cacciatore punto da un calabrone soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118. È accaduto in tarda mattinata: la squadra dei Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti su richiesta del 118. L’azione in località Garbagna - Bastita dove un cacciatore di 68 anni era stato punto dal pericoloso insetto durante l'attività venatoria in zona impervia.

L'uomo è stato raggiunto dai vigili del fuoco che dopo averlo caricato su di una barella toboga lo hanno trasportato prima a braccia e poi con il fuoristrada di servizio verso il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure.

Al termine delle operazioni sul posto è arrivato anche il Soccorso Alpino che ha poi fatto rientro in sede.