Lunedì scuole aperte nell'Ovadese

OVADA - Lunedì mattina scuole aperte nell'Ovadese. La decisione è arrivata dopo un vertici dei sindaci e sentita la Protezione Civile. L'allerta prevista sul nostro territorio per domani è gialla. Allerta rossa a Genova e in Valle Stura. Nonostante questo non ci sono comunicazioni ufficiali di riduzione del servizio sull'Acqui - Genova. A chiedere collaborazione ai cittadini è la Protezione Civile di Ovada attraverso la sua pagina Facebook. "Gli scenari possibili -si legge nell'appello - sono quelli che si sono verificati martedì scorso: intensità elevata di pioggia che può causare momentanei disagi alla circolazione. Le strutture comunali, provinciali e regionali di protezione civile sono al lavoro per monitorare la situazione. In caso di criticità contattare il numero unico emergenza 112.".