Rebora Festival dedicato a Palli, Ferrari e

OVADA - Riparte con la terza edizione il Rebora Festival Ovada, l'evento promosso dal Comune di Ovada attraverso la Civica Scuola di Musica e in collaborazione con l’Associazione Rebora ed il contributo di Unicredit Banca. Si inaugura venerdì 25 ottobre con la prestigiosa presenza dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo presso la Chiesa di San Domenico dei Padri Scolopi. Quest'anno la kermesse ovadese sarà incentrata sugli omaggi ai musicisti che hanno lasciato un segno importante nella cultura locale e non solo. In particolare saranno ricordati Osvaldo Palli, Giacomo Soave e Fred Ferrari. Si avvicenderanno orchestre sinfoniche, gruppi cameristici e solisti che proporranno il meglio del loro repertorio al fine di creare una ricca e diversificata offerta. Il primo concerto sarà dedicato alla memoria del violinista Osvaldo Palli e vedrà accanto alla prestigiosa orchestra ligure la presenza di due giovani solisti di violino provenienti dalla masterclass del Maestro Uto Ughi. Il programma sarà dedicato a musiche di Bach, Mozart e Sarasate.



Venerdì 1 novembre ritorna l'Orchestra Bruni di Cuneo diretta da Andrea Oddone con musiche di Nino Rota e Gioachino Rossini. Sarà l'occasione per ascoltare quale solista Diego Di Mario, primo trombone dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. L'omaggio al clarinettista Giacomo Soave (per molti anni direttore della Civica Scuola di Musica) sarà il 30 novembre a cura di Fausto Ghiazza (primo Clarinetto dell'Orchestra Sinfonica di Milano "Giuseppe Verdi", accompagnato dal pianista Simone Pedroni (già vincitore del premio internazionale Van Cliburn) presso l'Auditorium dell'lstituto Santa Caterina Madri Pie.



Fred Ferrari sarà invece ricordato dagli amici di sempre Gianni Coscia e Marcello Crocco accompagnati dai Solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria. Poi ancora Piazzolla con il Trio Itinera Mundi e il concerto di Natale con i cori e l'orchestra della Civica Scuola di Musica serata nella quale sarà consegnata l’Ancora d’argento all’Ovadese dell’anno. Chiuderà il Festival Paolo Bonfanti che presenterà con Martino Coppo e Nicola Bruno il suo ultimo disco "Pracina Stomp" presso l'Enoteca Regionale. L'ingresso per tutti i concerti è libero.