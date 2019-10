Canottieri: inaugurati i nuovi impianti

CASALE - Sono stati inaugurati ieri i nuovi impianti sportivi della Società Canottieri Casale, costruiti in dodici mesi nell’area ex Ronzonese. La nuova ala del sodalizio casalese danno una zona riqualificata alla città di Casale e una mano all'educazione: circa 6mila studenti dell’Istituto Superiore Sobrero potranno calcare i campi da tennis per 20 anni.