Cantine Rasore: disco rosso con Rivarolo

OVADA - Il campo ha confermato i pronostici. La stagione della Cantine Rasore è iniziata con una sconfitta. Il Rivarolo Canavese si è imposto al Geirino 3-0, parziali 25-12, 25-15, 25-16 confermando la sua candidatura a fare corsa di testa nel girone. Per le ovadesi un pomeriggio difficile, soprattutto in ricezione. Equilibrio solo nella parte iniziale del primo set fino all'8-8. Poi sono venute fuori la fisicità e l'esperienza della ospiti, un gruppo di giocatrici con passato in categorie superiori. Sestetto composto da Bastiera in palleggio e Comandini opposta, Fossati e Lipartiti nel ruolo di schiacciatrici, Pelizza e Angelini al centro. «Sapevamo - ha commentato al termine il direttore sportivo Alberto Pastorino - di un inizio di campionato estremamente complicato. Sul campo le nostre avversarie ci hanno messo in grande difficoltà, sono venuti fuori valori tecnici inequivocabili. Il nostro calendario all'inizio è molto duro, dobbiamo proseguire il nostro lavoro, senza fasciarci la testa, per essere pronti quando le gare saranno più abbordabili». Non sarà così sabato per la prima trasferta sul campo del Villafranca, altra corazzata con grandi ambizioni.

Tabellino: Bastiera 3, Comadini, Fossati 14, Lipartiti 2, Pelizza 9, Angelini 2. Libero: Lazzarini. Ut.: Lanza, Grillo, Semino, Carangelo. All.: Dogliero.