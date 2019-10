Due milioni per le scuole della città

OVADA - Sarà rivolta agli istituti scolastici di elementari e medie la parte più consistente degli interventi che il Comune di Ovada pensa di effettuare nei prossimi tre anni. Nel dettaglio il piano pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Ovada parla di quasi 2 milioni di euro sul totale di 3.5 milioni. C'è il tetto della scuola Damilano ma anche lavori di consolidamento antisismico sempre per l'edificio di via Fiume, per la Giovanni Paolo II di via Dania e la Sandro Pertini che ospita le medie.

Il dettaglio completo degli interventi su “l'ovadese” in edicola dal 24 ottobre.