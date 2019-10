Il G3 si arrende alla Capriatese. Libarna sconfitta di misura a Cassine

ALESSANDRIA - Nel girone L prosegue la marcia trionfale della capolista Capriatese, che allunga sulle inseguitrici grazie al 5-1 rifilato al G3 Real Novi. Il quinto successo stagionale porta le firme di Panariello (doppietta), Bisio, Dionello e Geretto. Netto successo anche per il Mornese, che ha sovvertito i pronostici della vigilia con il 4 a 1 imposto all'ormai ex seconda forza del campionato, la Polisportiva Frugarolese di mister Moiso. A far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa ci hanno pensato Campi, autore di una pregevole doppietta - decisivo sul primo gol l'infortunio del portiere Costa), Filippo Mazzarello e Andrea Rossi. Fra le recriminazioni degli ospiti ci sono i calci di rigore falliti da Seminara (sul punteggio di 1 a 0 per i locali) e di Kraja, in gol per il provvisorio 1 a 1 ma poco lucido nella conclusione dal dischetto che avrebbe permesso ai suoi di accorciare le distanze (gli alessandrini si sarebbero portati sul 3 a 2). In entrambi i casi palla alta sopra la traversa. Sale - Pro Molare termina con il risultato di 4-3 a favore dei padroni di casa grazie alle tripletta di Fossati e al gol di Calderisi.

La Boschese impegnata tra le mura casalinghe con il Casalnoceto vince 3-1 (gol di Busatto e due di Lipari) e il Cassine batte 1-0 il Libarna con il sigillo di Menabó. Chiude la Viguzzolese che si impone 3-1 sulla Castelnovese Castelnuovo (a segno Cassano, Lazzarin e Russo).

Altra vittoria per la Pastorfrigor Frassineto di mister Borlini che in trasferta ad Andezeno passa 3-0 grazie ai sigilli di Daniele Martinengo, Beltrame e Vetri; pareggio 1-1 nel derby fra Don Bosco Alessandria e Quargnento. Continua la scia positiva anche per la Fortitudo Occimiano che in casa della Nuova Astigiana fa 4-1 (a segno Alessio Badarello, doppietta di Amin e Rizzo); altra sconfitta per il Casalcermelli che crolla 2-0 con il Valfenera.