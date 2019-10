Novi, città tagliata in due. Gavi, evacuazioni al Monserito

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 — A Carrosio è stata evacuata un'abitazione. Allagamenti di abitazioni sono stati registrati anche a Bosio. Tutti i guadi rimangono chiusi: quello sul Lemme a Gavi, quello sul Gorzente a Capanne di Marcarolo, quello sul Morsone a Voltaggio.

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 — È chiusa la provinciale 179 in località Iride (Predosa), nel tratto verso Capriata d'Orba. Chiusa anche la strada comunale Val Pagani a Bosio. La strada 35 bis dei Giovi è chiusa tra Pozzolo Formigaro e la Nucleare all'altezza del sottopasso autostradale.

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 — Sulla strada provinciale 160 tra Francavilla Bisio e Gavi la Protezione civile provinciale segnala una frana. Nel medesimo tratto, è caduto anche una traliccio della media tensione elettrica.

NOVI LIGURE — Continua a piovere su tutto il basso alessandrino. A Novi Ligure, nelle ultime 24 ore, sono caduti 176 millimetri di pioggia. L'effetto sulla viabilità si è subito fatto vedere, con i due sottopassi ferroviari di via Crispi e via Verdi che sono andati ripetutamente a bagno. In quello di via Crispi, un'autovettura è rimasta bloccata a causa dell'acqua. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo. A tratti è rimasto sott'acqua anche il sottopasso di via Mazzini, mandando completamente in tilt il traffico cittadino: alcuni automobilisti, per riuscire a oltrepassare la linea ferroviaria, hanno utilizzato il passaggio pedonale di viale Saffi. All'ospedale San Giacomo, problemi nei reparti di Rianimazione (pazienti trasferiti), Radiologia e alla centrale di sterilizzazione, a causa degli allagamenti. La protezione civile comunale è intervenuta per prestare soccorso a diversi automobilisti rimasti bloccati in zona Ilva, in via Casteldragone e in strada Cassano. Auto bloccate anche in via Verdi, all'altezza della strada per la Pieve

A Gavi, è stata disposta l'evacuazione di alcune famiglie del rione Monserito, quello proprio a ridosso del Forte, particolarmente a rischio durante gli eventi alluvionali. Gavi è rimasta sostanzialmente isolata a causa dei problemi di viabilità a Francavilla, lungo la strada provinciale della Crenna e lungo la strada della Lomellina.

La Protezione civile provinciale segnala che circa 1.400 famiglie sono rimaste senza elettricità a Bosio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Stazzano, Tassarolo, Berzano, Monleale e Montaldo Bormida.