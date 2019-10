Ovada, scuole chiuse martedì 22 ottobre

OVADA - La conferma arriverà dai canali ufficiali tra qualche minuto. Scuole chiuse a Ovada per martedì 22 ottobre.

Questo il messaggio di conferma del sindaco di Ovada, Paolo Lantero: "Visti i problemi sofferti soprattutto dai Comuni limitrofi al nostro e dallo stato di allerta che permarrà per buona parte della notte, sentiti gli organi tecnici e la Prefettura ho disposto la chiusura di ogni scuola di ordine e grado per la giornata di domani martedì 22 ottobre. Vi invito a ridurre il più possibile gli spostamenti, non sostare sui ponti e a fare attenzione ai sottopassi. Seguiranno aggiornamenti".