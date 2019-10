Il giorno dopo: volontari al lavoro tra fango e detriti

Sembra dare una tregua il maltempo che nelle ultime 48 ore ha investito la provincia di Alessandria, causando disagi e allagamenti soprattutto nelle zone del Novese e dell'Ovadese. Le zone più interessate sono quelle di Gavi, Mornese e Castelletto d'Orba, comune già colpito dall'alluvione del 2014.

Esattamente come cinque anni fa l'esondazione dei rii Albara e Albedosa ha provocato danni e criticità alla popolazione. La forza dell'acqua ha travolto diversi veicoli fermi in sosta, allagato edifici e cantine presenti sul piano stradale, devastato uno scenario solitamente molto tranquillo.

Dopo la paura per i forti temporali della scorsa notte, da stamattina sono scesi in strada numerosi volontari, provenienti anche dai paesi limitrofi, per spalare il fango e i detriti lasciati in eredità dai fenomeni alluvionali. La circolazione dei veicoli resta sospesa sulla Strada Provinciale 155 Ovada-Novi dove, in località Pratalborato – fra Silvano e Capriata d'Orba –, è crollato il ponte collocato in zona villa Carolina.