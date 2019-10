Alessandria Est e Alessandria Ovest, caselli aperti: circolazione libera

Circolazione libera nel tratto della A21 tra i caselli di Alessandria Est (Castelceriolo) e Alessandria Ovest (San Michele).

In questi minuti il prefetto Antonio Apruzzese ha firmato l'ordinanza per aprire le due porte di ingresso all'autostrada e renderle fruibili gratuitamente per due giorni. La richiesta è stata avanzata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Già nelle prime ore del mattino si era fermata una coda lunga quasi 9 chilometri: migliaia di persone stanno utilizzando l'autostrada per raggiungere il capoluogo.